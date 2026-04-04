De la dejadez de Camavinga a la ejecución de Muriqi: el Madrid se deja media Liga en Mallorca

El Mallorca vence al Real Madrid (2-1) y sale del descenso con un Muriqi que volvió a ser el héroe. Militao marcó para el equipo blanco.

El Real Madrid se deja media Liga en Mallorca. Si el FC Barcelona derrota al Atlético de Madrid, la desventaja comenzará a ser importante. Hasta los siete puntos. Muriqi, en el descuento, y un gravísimo error de Eduardo Camavinga en defensa le dieron la victoria al equipo local. El equipo de Arbeloa está en un serio lío.

Con Kylian Mbappé de nuevo en el once y un Vinicius que descansó después de jugar con Brasil, el delantero galo fue el protagonista en el ataque. Pero Leo Román apareció bajo palos. Primero para sacar la pierna y después estirando el brazo. El portero del Mallorca evitó el doblete de un Kylian al que se le vio rápido.

El Mallorca golpeó primero. No llegó Camavinga a cubrir el área y con los centrales marcados, Morlanes superó a Lunin. El Madrid estaba en un problema serio.

Arbeloa reaccionó rápido. Un triple cambio, dando entrada a Vinicius, Militao y Jude Bellingham, que volvía de lesión.

Precisamente Militao igualó el partido con un cabezazo imperial. El equipo blanco estaba completamente volcado. Y precisamente esa situación provocó que el Mallorca acabara sorprendiendo.

Otra vez Muriqi. Recibió al espacio y definió a la perfección por alto ante Lunin. Era un gol que colocaba al Mallorca fuera del descenso. Un gol que alejaba al Real Madrid de la lucha por LaLiga. Una tarde terrible para el equipo de Álvaro Arbeloa.