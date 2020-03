Peter Crouch ha desvelado cómo conoció a Ronaldo Nazario... y no tiene desperdicio. El espigado delantero inglés estaba en Ibiza cuando vio al brasileño en, posiblemente, una de las 'primeras veces' más surrealistas que alguien se puede imaginar.

"Estaba de vacaciones y él se encontraba en la playa. Estaba ocupado, con un cenicero en su tripa y sacando botellas de cerveza", afirma Crouch en palabras a 'Daily Mirror'.

La historia sigue, y mejora por momentos: "Cada vez que terminaba de beber, la modelo que estaba con él se iba y le traía otra cerveza".

"No tenía ni idea de quién era yo. La oportunidad de tener una foto con él era demasiado buena y me acerqué, pero no me reconoció. Esperaba que me dijera '¡Eres Crouch!', pero no. Me fui sin que supiera que era futbolista", dice el inglés.

Eso sí, a pesar de todo, Crouch tiene claro que le habría encantado jugar con Ronaldo: "Sin duda, 90 minutos con él habrían sido impresionantes".

Crouch es uno de esos delanteros de sobra conocidos por su físico y porque a pesar de él se movía con cierta agilidad. El punta mide 2,01 y militó en equipos de renombre como el Liverpool y el Tottenham.