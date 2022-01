En el París Saint-Germain comienzan a aflorar las buenas noticias: en la victoria por 4-0 contra el Stade Reims este domingo, Leo Messi disputó su primer partido en 2022 con el cuadro parisino y Sergio Ramos convirtió su primer tanto con la camiseta del PSG.

La única 'sombra' en el cuadro de Mauricio Pochettino es el estado de Neymar. Tras sufrir un esguince de tobillo en el encuentro frente al Saint-Étienne el pasado 28 de noviembre, el brasileño se ha mantenido aislado de los terrenos de juego.

En principio, las previsiones del PSG era que regresara el 6 de febrero contra el Lille, pero el objetivo real está fijado para el 15 de febrero: la ida de los octavos de final de la Champions League contra el Real Madrid.

En rueda de prensa, Mauricio Pochettino no descartó ningún escenario, incluso el de su ausencia: "¿Neymar contra el Real Madrid? Todavía no lo sabemos. Seguiremos su evolución la próxima semana. Estará disponible si todo va bien. Eso esperamos, pero aún no lo sabemos".