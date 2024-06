Pep Guardiola lo ha dejado claro. No volverá al FC Barcelona. Ha cerrado la puerta de manera muy contundente. Lo ha hecho en un acto de golf celebrado este lunes en el Club de Golf Empordà.

A la pregunta "¿Está la puerta del Barça cerrada para un futuro?", así ha respondido el preparador del Manchester City: "Sí, está cerrada. Somos mayores ya".

Sobre Hansi Flick, que dirigirá al Barça la próxima temporada, le ha deseado mucha suerte en su nueva aventura: "Le deseo lo mejor. Que le ayuden y que le den tiempo. Deberá adaptarse al estilo de los jugadores que tenga".

Flick sustituirá a Xavi Hernández, del que Pep apenas ha querido hablar: "Lo que haya podido pasar no es mi culpa. Llevo años fuera de Barcelona, no sé cuántos... No soy sospechoso de nada en este sentido. Yo no he hecho las comparaciones".

Y también respondió a una pregunta sobre Bernardo Silva, al que se le vincula con el club azulgrana: "Es una pregunta más para el director deportivo del Barça que para el nuestro. Ojalá se quede, es un jugador para nosotros fundamental, una joya de jugador y como persona, en todo".