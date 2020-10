"El entrenador sabe dónde ponerme así que aproveché esta situación de ventaja y la confianza del entrenador y de mis compañeros". Estas fueron las palabras de Antoine Griezmann tras la victoria de Francia sobre Croacia. Un mensaje para Ronald Koeman, que prefiere echarle a un costado.

"Me parece un 'palazo'", afirmó José Álvarez. "No tiene que insistir que el entrenador no sabe dónde ponerle. Confianza de compañeros y entrenador. Nadie le ha preguntado. Deja dos mensajes: que Koeman no le coloca bien en su posición y que no confía en él. Es innecesario", destacó.

Y Josep Pedrerol reaccionó de manera contundente: "Yo soy Koeman y Griezmann se va a la grada. Porque Koeman le ha puesto de titular en todos los partidos sin merecerlo".

"Y hay gente que quiere ver a Trincao jugar y está Griezmann ahí todo el día. Yo soy Koeman y juega Trincao", afirmó el presentador de 'El Chiringuito'.

En el Barcelona, el galo continúa jugando en el extremo derecho, con Leo Messi como falso nueve. Además, también con Koeman en el banquillo, continúa siendo el primer cambio. Una decisión que parece no agradar, para nada, al ex del Atlético de Madrid.