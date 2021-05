Josep Pedrerol ha hablado sobre la salida de Zinedine Zidane del Real Madrid en su editorial en 'Jugones'. El presentador sostiene que el francés ha acabado desgastado en el banquillo blanco y lanzando constantes indirectas sobre su marcha en cada comparecencia con los medios de comunicación.

"Zidane se marcha, otra vez. Y lo hace a su manera. Lo hace antes de acabar su contrato. Estaba agotado, nervioso y con mensajitos en cada rueda de prensa. Mensajitos insinuando su adiós un día sí y otro también", comienza Pedrerol.

El presentador cree que el verdadero motivo de la marcha de Zidane es su incapacidad a la hora de llevar a cabo grandes cambios en el equipo blanco. Y no la falta de apoyo del club en determinados momentos. "Zidane dice que no se ha sentido arropado, pero la realidad es que no se veía capaz de hacer una renovación de la plantilla. Eso no va con él. A él no le va dar malas noticias", expone.

Por último Josep ha contado la gran ilusión del técnico galo, después de abandonar el Madrid con 11 títulos. "Zidane no tendrá problemas para volver a entrenar. Tiene buen cartel. Pero su sueño es ser entrenador de Francia", concluye Josep.