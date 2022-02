"Hay que denunciar las amenazas a Medina Cantalejo y los árbitros, por supuesto. No se pueden permitir. Pero que nos dejen opinar. El VAR se usa mal". Josep Pedrerol ha arrancado así de tajante su editorial en 'Jugones'.

Tras la denuncia de Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol, condenando las amenazas a los árbitros, el presentador del programa ha pedido respeto y ha apuntado al VAR.

"No hay unificación de criterios. La misma mano unas veces es falta y otras no. Por la misma acción en ocasiones se recurre al VAR y en otras no", ha señalado.

"Los aficionados no entienden nada de los arbitrajes. Los entrenadores y jugadores, tampoco. No a las amenazas. Sí a la autocrítica", ha zanjado.