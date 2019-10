"Era intocable. Indiscutible. El 'salvador' Simeone... Pero todo ha cambiado. La afición exige más". De esta forma comenzaba hoy su editorial Josep Pedrerol tocando un tema sensible en el Metropolitano durante los últimos tiempos: el estilo.

Y es que la afición exige más porque como recuerda el presentador, el Atleti "tiene una plantilla espectacular y se han gastado 120 millones en Joao Felix". Algo que en el estadio rojiblanco empieza a ser un clamor, más tras el empate del pasado sábado ante el Valencia: "Exige porque quieren ver a su equipo yendo a por los partidos y porque el victimismo ya no cuela. Al Cholo se le pide mentalidad ganadora", recalca Pedrerol tras conocer el sentir de los aficionados a las puertas del estadio exigiendo "mentalidad de equipo grande".

"Los atléticos quieren jugar al ataque. Sin miedos", repasa el presentador justo antes de zanjar el editorial con una advertencia: "Que no se equivoquen. Que no pidan imposibles. El entrenador del Atleti es Simeone. Y, para bien o para mal, no engaña a nadie". Una afirmación que, para bien o para mal, llega cuando el equipo marcha quinto en LaLiga a tres puntos del Barça.