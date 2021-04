El Real Madrid está alojado en el hotel 'Titanic' de Liverpool en el 109 aniversario de su hundimiento. Pero Josep Pedrerol, presentador de 'Jugones', pide en su editorial de este miércoles "no ser supersticioso".

"No hay que ser supersticioso. No tiene sentido. No hay que hacer ni caso a estas cosas. El Madrid no tiene miedo a nada y hace bien. Viaja a Liverpool un Martes y 13 y se aloja en un hotel llamado Titánic. ¿Y qué más da?", señala el presentador de 'Jugones'.

"Dejémonos de tonterías. Es como tocar la Copa antes de una final. No pasa nada pero, seguro que Muniain no la vuelve a tocar este sábado. No hay que ser supersticioso. Ser supersticioso da mala suerte", finaliza Pedrerol.

La única realidad es que el Madrid cuenta con ventaja en la eliminatoria después de su victoria en el partido por tres goles a uno con un doblete de Vinicius Jr. Esta noche se conocerá el rival del Chelsea en las semifinales de la Champions League.