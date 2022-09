Que el dinero no fue un factor determinante, la presión de Emmanuel Macron, la posibilidad de que su "sueño" siga abierto... Kylian Mbappé ha dado todos los detalles de su no fichaje por el Real Madrid en una entrevista en 'The New York Times'.

En su editorial en 'Jugones', Josep Pedrerol ha analizado unas palabras que no han gustado al madridismo: "'El Real Madrid es como mi casa': lo dice Mbappé y se queda tan ancho. Estuvo un año burreando al Madrid y ahora deja la puerta abierta".

"Debería saber que las cosas han cambiado. El aficionado del Real Madrid no perdona a Mbappé", ha añadido.

"Hay que pasar página. Que Mbappé se olvide del Madrid. El madridismo ya se ha olvidado de él", ha zanjado.