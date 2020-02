"Sergi Roberto tendría que haber sido expulsado por segunda amarilla. El tercer gol del Barça era ilegal por falta de Lenglet. Sergio Ramos merecía la roja por su entrada y Nacho Vidal también tendría que haberse ido a la calle por su falta a Valverde. Las imágenes lo dejan claro. ¿Por qué el VAR no interviene más? ¿Qué es eso del protocolo? El VAR debería estar para ayudar al árbitro, para rectificar al árbitro, para aplicar justicia. No vale quedarse a medias, el VAR debe intervenir en las expulsiones y en los goles. Si no lo hace estará adulterando la competición".