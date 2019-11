"Griezmann tiene un problema. Cuando Messi le mira... ve a Neymar. Y por eso cuando Messi mira a Griezmann, se mosquea". Así define Josep Pedrerol hoy en su editorial el distanciamiento entre las dos estrellas del Barça, añadiendo que "Messi quería a Neymar y sabía que con Neymar la Champions estaría más cerca".

Porque como desliza Josep, "Messi no olvida aquel documental en el que Griezmann dijo no al Barça". Pero pensando en el beneficio del equipo, "Messi debería hacer un esfuerzo", según el presentador, porque "no hace falta que Griezmann coma en la misma mesa que Messi, ni que sean amigos, sino simplemente que se miren en el campo y que se pasen el balón". Ambos "deben pensar en el Barça", zanja Pedrerol.