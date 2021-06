"¿Por qué la Selección Española no ilusiona?, ¿por qué no sabemos ni qué jugadores van convocados?, ¿por qué únicamente nos acordamos de los que no están en la Selección?, ¿por qué sólo hablamos de vacunas?". Así de contundente ha arrancado Josep Pedrerol su editorial en 'Jugones'.

El presentador del programa ha analizado la situación actual del combinado nacional: "Nuestra selección no tiene grandes estrellas. Algunos de los futbolistas más reconocidos se han quedado fuera. No hay ningún jugador del Real Madrid en la Selección".

"Venimos de fracasar en el último Mundial y Eurocopa, pero la Selección Española debuta el lunes. Tenemos que apoyar a los nuestros y confiar", ha añadido Pedrerol.

Por último, ha aseverado que el retono de la ilusión solo depende de la propia Selección: "Luis Enrique ha apostado por un grupo comprometido. Por gente que se va a partir la cara por la Selección. Que volvamos a ilusionarnos sólo depende de la Selección. Ojalá".