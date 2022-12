Ya es una realidad: Luis Enrique, tras caer eliminado en octavos del Mundial de Qatar ante Marruecos, no renovará su contrato con la selección española.

En su lugar llega Luis de la Fuente, hasta ahora entrenador de la sub-21 y un hombre de la casa. En su editorial en 'Jugones', Josep Pedrerol ha analizado la noticia.

"La Federación ha decidido prescindir de Luis Enrique. No ha sido una decisión consensuada. No han dejado que Luis Enrique anunciara que se iba, no han esperado a un posible 'streaming' diciéndolo", ha arrancado.

"Rubiales se ha anticipado. Ha tomado la iniciativa y ha actuado con rapidez. Pero lo más importante: ha acertado", ha añadido.

"Si hay que apostar por los jóvenes el mejor es Luis de la Fuente. Es quien mejor les conoce. Mucha suerte Luis Enrique y mucha suerte Luis de la Fuente", ha zanjado.