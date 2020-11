Álvaro Morata se ha reencontrado con el gol en Turín. Tras temporada y media a las órdenes del 'Cholo' Simeone en el Atlético de Madrid, el delantero volvió a la que fue su casa durante la temporada 2014/2015, campaña que estuvo en el antiguo Delle Alpi cedido por el Real Madrid.

Ahora, tras siete partidos disputados con la bianconera, Morata suma seis goles y dos asistencias, confirmando el buen momento de forma por el que pasa en el año previo a la Eurocopa.

Tras anotar un doblete frente al Ferencvaros húngaro en la Champions League, el punta habló en los micrófonos de 'Sky Sport', dejando unas fuertes declaraciones que muchos han interpretado como un 'recado' a su exequipo, el Atlético de Madrid.

"Me siento deseado, me siento querido, aquí tengo todo lo que necesito. Tengo mucho margen de mejora y este equipo, si sigue así, puede ir lejos", afirmó Morata.

El delantero explicó que se encuentra en una etapa de madurez profesional y personal: "Uno cuando hace un camino va aprendiendo, me siento mucho más completo. Pasan los años, ya no tengo 20 años. Todo lo que pasé en mi carrera me sirve, siempre".

"Tengo que ayudar, moverme, presionar, me siento bien y lo importante es que el equipo volvió a la senda de la victoria. Hay que seguir, tenemos mucho margen de mejora. Estamos contentos, tres puntos fuera de casa en Champions es para estar felices", añadió el madrileño, conocedor de lo que le pide Andrea Pirlo sobre el verde.

Por último, se refirió a su excompañero en el Real Madrid y ahora pareja de baile en la delantera de la Juventus, Cristiano Ronaldo: "No debo contar yo quién es Cristiano, qué hace o qué ha hecho. Es un gran compañero, habla mucho con todos, es uno más. Ayuda a todos. Es nuestro jugador más importante, esperemos que nos lleve hasta el final".