El Levante sí hará el pasillo al Real Madrid. Así lo ha confirmado su entrenador, Alessio Lisci. El conjunto levantino realizará este gesto deportivo que reconoce a los de Carlo Ancelotti como campeones de LaLiga en el encuentro de hoy jueves a las 21:30 horas en el estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a la jornada liguera número 35.

El FC Barcelona no dudó a la hora de hacer el pasillo al Real Betis después de conquistar la Copa del Rey ante el Valencia, pero desde el Atlético de Madrid decidieron no hacérselo al conjunto blanco en el derbi disputado en el estadio Wanda Metropolitano. Un asunto controvertido que despertó la polémica en la capital de España.

El propio entrenador del Levante quiso acordarse del conjunto colchonero al ser preguntado por este tema. "Haremos pasillo al Real Madrid porque creo que lo merecen plenamente y no veo ningún problema. Estamos encantado, lo han merecido y ya está. Es lo justo, somos un club noble y es lo que hay que hacer como si fuera cualquier club de la Liga", confesó.

El Levante llega en una situación crítica y muy complicada al partido. Son colistas y una brecha de cuatro puntos les separa de los puestos de la tranquilidad, por lo que una victoria en el Santiago Bernabéu sería vital para seguir con posibilidades de obrar el milagro en las dos últimas jornadas restantes.

"Tenemos la ventaja de que hemos vivido prácticamente así toda la temporada: 'si no ganas, estás descendido; si no ganas, estás descendido'. Así que es un partido más de esta forma, a nivel mental es un equipo de una fortaleza descomunal. Este aspecto no me preocupa y creo que no nos va a afectar. Nos enfrentamos a un rival muy bueno", sentenció.

Por lo tanto, no tendrán problema en mostrar sus valores de respeto al campeón, un Real Madrid que no se juega absolutamente nada y tiene la cabeza puesta en la final de la UEFA Champions League del próximo 28 de mayo en el Stade de France ante el temible Liverpool de Jürgen Klopp, todavía con la Premier League y la copa en juego.