Gerard Moreno, uno de los jugadores más destacados de la plantilla del Villarreal, se paró para hablar con Germán Muñoz, de 'El Chiringuito', el día después del puñetazo de Fede Valverde a su compañero Álex Baena. El delantero del equipo de Castellón se mostró cauto ante la acción.

"No me he enterado de mucho. El equipo no entrena", dijo el jugador sobre si sabía o no algo del tema. Recordemos que Quique Setién, tras la victoria ante el Real Madrid, dio el día libre a su plantilla.

Gerard Moreno, sin embargo, tuvo que ir: "Tengo recuperación, pero Álex no está".

"Tengo que hablar con mis compañeros. Cuando me entere te podré responder", prosigue Moreno.

Porque todo cogió al delantero en la cama: "Estaba dormido. Me he enterado esta mañana".

Fede Valverde, tal y como contaron Álex Silvestre y Ana Garcés, de 'El Chiringuito', propinó un puñetazo a Álex Baena tras el encuentro entre el Real Madrid y el Villarreal en el Santiago Bernabéu.

El club amarillo tiene un vídeo de lo sucedido, y la Policía ya ha levantado parte.