Paco Reyes, padre del fallecido José Antonio Reyes, ha hablado por primera vez tras la muerte de su hijo el pasado 1 de junio en un accidente de tráfico. El progenitor del que fuera jugador de Sevilla, Extremadura y Atlético, entre otros equipos, ha afirmado que "no hay manera" de llevar el fallecimiento de su hijo.

"No sé de dónde sacamos las fuerzas. No hay manera de llevarlo de ninguna manera. Cuando mi mujer y yo nos quedamos solos lo único que hacemos es llorar. Ni siquiera hablamos", dijo en el programa 'Viva la vida' de Telecinco.

Paco Reyes va incluso más allá: "Mi vida y la de mi esposa ya no tiene sentido".

El padre de Reyes, además, afirma que él tenía claro que el motivo del accidente no fue la velocidad: "Han querido sacar que iba volando bajo, que si la velocidad no era normal... vemos tan injusto lo que han hecho con él. Teníamos claro de que no iba rápido desde primera hora. Yo tengo el vídeo reparando la rueda".

José Antonio Reyes perdió la vida en un accidente de tráfico el pasado 1 de junio, cuando volvía de un entrenamiento del Extremadura. En el suceso, fallecieron tanto él como un primo suyo que viajaba en el vehículo, un Mercedes de alta gama. Otro de sus primos, que también viajaba en el coche, resultó herido de gravedad.

