El padre de Neymar no cierra la puerta al Real Madrid

Los rumores sobre el posible fichaje de Neymar por el Real Madrid no cesan y su padre ha tomado la palabra. No le cierra la puerta al equipo blanco, aunque afirma que ahora no existe esa posibilidad.

"Las cosas cambian mucho. Hoy no existe ese pensamiento y responder a eso es alimentar algo imposible. Pero no puedo hablar de unas negociaciones de aquí a cinco años", dijo el padre de Neymar en Fox Sports, a lo que añadió que "tiene un contrato largo con el PSG y acaba de llegar".

Además, Neymar padre también comentó que a su hijo le gustaría vestir la camiseta del Flamengo en un futuro. "No creo que Neymar salga de Europa en ocho años. Nuestro trabajo es mantenerle en el lugar que hemos soñado. Tal vez en varios años pueda ir a Palmeiras, Flamengo o Santos. Ahora todo son especulaciones".