El entrenador del Rayo Vallecano, Paco Jémez, ha sido entrevistado en 'Más Vale Tarde' y ha analizado el posible regreso del fútbol en las próximas semanas. Eso sí, tiene claro que nadie puede ir por libre y que en todo momento "hay que seguir las recomendaciones de Sanidad".

"Debemos esperar a que el número de fallecidos y contagiados disminuyan. Nadie nos va a asegurar al 100% que no podamos contagiarnos, pero entendemos que no tenemos el control de la situación, que se escapa a nuestras manos. Todos buscamos la seguridad, pero no la tendremos hasta que salga la vacuna", dice.

Javier Tebas aseguró hace unos días que si un club se negaba a jugar, sería sancionado. Y Jémez cree que estas palabras "suenan a amenaza". "Desde el colectivo de jugadores y entrenadores siempre hemos estado a disposición de que la liga termine. Entendemos que los plazos no los marcamos nosotros, hay que esperar un poquito. Lo único que pido es comunicación, hablar y que a partir de ahí puedan salir protocolos en los que todos nos veamos beneficiados", explica.

Sobre jugar a puerta cerrada, Jémez ya tiene experiencia. Fue en México: "Eso no es fútbol, es otra cosa. Intentas ganar ale partido, no hay sentimientos, es frío, no hay nada desde la grada. El fútbol se juega por y para la gente".

"Hacemos un trabajo que ilusiona ala gente, es un negocio creo que es el 1,6 % del PIB, eso es mucho dinero y muchos puestos de trabajo. Queremos respeto y que se nos considere", finaliza.