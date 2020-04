La Liga pretende realizar test masivos a los futbolistas para volver a los entrenamientos. Sin embargo, algunos protagonistas han alzado la voz y se han mostrado contrarios a esta propuesta.

Los jugadores del Racing de Santander han rechazado los test y el entrenador del Rayo Vallecano, Paco Jémez, ha asegurado que es "una insensatez" que el fútbol "pueda hacer test a discreción y no la gente que se juega la vida".

"Si hay gente que los necesita porque se está jugando su salud, su vida, porque su trabajo así lo requiere, me parecería mucho más justo que los test los tuvieran ellos y no el fútbol. Hubo equipos a los que se les asignó al inicio de la pandemia la posibilidad de hacer test para ver si había contagios. Y los rechazaron", dice Jémez en una entrevista en 'El Mundo'.

"Hay que ser muy sensibles. Si se nos critica por ese aspecto, tendrán razón", sentencia sobre este tema.

Pero, ¿qué hay sobre el regreso de la competición? "Cada uno mira por volver a la normalidad lo antes posible y de la mejor manera. Dicho esto, está claro que mientras sigamos teniendo 400, 500, 600, 700 muertos en España, pensar en algo más que no sea en mantener la salud y en que esos niveles vayan bajando más me parece frívolo, afirma.

"Hay que ser muy cauto. Y muy sensible. Ahora mismo no tenemos el control de la situación. Aunque alguien crea que podemos tenerlo, no es así. Y eso lo refleja la cantidad de muertos que tenemos diariamente. Hasta que no recuperemos el control no nos podremos plantear seriamente tener algo que se parezca a lo que antes era nuestra vida", señala.