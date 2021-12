Real Madrid, FC Barcelona y Athletic Club de Bilbao han vuelto a mandar una carta a los clubes de LaLiga con motivo del Proyecto Sostenible, el proyecto alternativo a CVC.

En esa carta miran directamente a Javier Tebas: "Lamentamos que la Presidencia de La Liga haya derivado en un personalismo incompatible con los principios y valores del fútbol y con las funciones, responsabilidades y obligaciones de dicho cargo".

Y vuelven a dar números: "Proyecto Sostenible permitiría ahorrar a los clubes más de 12.000 millones de euros, siendo una propuesta 15 veces más económica y que, además, solo incluye compromisos por 25 años, y no por 50".

"No se sostienen los argumentos del Presidente de La Liga en relación con la necesidad de dotar a la asociación de un socio industrial que le ayude a crecer. No es necesario malgastar 12.000 millones de euros para tener capacidad de crecer. No puede costarle al fútbol español 12.000 millones de euros sobrevivir a las consecuencias de la pandemia porque así lo propongan sus gestores. Los clubes somos los soberanos de La Liga, no prisioneros de sus gestores", dice el comunicado.

Respuesta de LaLiga

LaLiga ha respondido con otra carta. "Nuestro Proyecto Impulso es una operación de capital y el vuestro es de deuda", dice la nota, que carga directamente contra el Real Madrid: "No podemos estar sometidos a un club que planificó la Superliga".