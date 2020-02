Lo que hay entre el PSG y Neymar es una auténtica guerra fría, y el último episodio ha sucedido muy recientemente, así ha informado L'Equipe.

Neymar llevaba fuera de las convocatorias cuatro partidos, en un principio fue por lesionarse, pero las últimas han sido por precaución , a pesar de que el brasileño les había dejado claro que estaba en perfectas condiciones.

El detonante fue el último partido, el partido de Copa de Francia ante el Dijon, donde Thomas Tuchel, además no solo de no convocar a Neymar, explicó en la rueda de prensa que tampoco aseguraba la presencia del jugador en el siguiente encuentro: "No puedo asegurar al 100% que pueda jugar contra el Dortmund".

Al día siguiente del partido, los que fueron titulares tenían una sesión de entrenamiento mucho menos intensa que los que no jugaron. Sin embargo, Neymar no apareció asegurando que necesitaba descansar y que por tanto no entrenaría.

Finalmente Neymar fue convocado para el partido contra el Dortmund, pero después de estar cuatro encuentros sin jugar, le pasó factura. De esa forma, tras la derrota, volvió a lanzar un nuevo ataque al PSG: "Es difícil quedarse cuatro partidos sin jugar. Desafortunadamente no fue mi elección, fue algo del club, de los médicos, ellos fueron los que tomaron esta decisión. No me gustó. Tuvimos muchas discusiones sobre esto. Quería jugar, me sentía bien, pero el club tenía miedo, y fui yo quien sufrió al final", zanjo el brasileño.