Lesionado desde el pasado 19 de febrero y con su futuro en el aire, Neymar, consciente de que aún le queda contrato con el París Saint-Germain, no ha dudado en cargar contra su equipo.

En el programa 'Que Papinho' de YouTube, el brasileño ha analizado la difícil situación que se vive en el club francés haciendo referencia a la salida de Leo Messi.

"En las últimas semanas yo tenía dudas, y él me lo dijo. Messi lo ha ganado todo. Su familia estuvo muy afectada los dos últimos años en el PSG. Lo entiendo y va a un lugar donde será bien recibido", ha explicado.

Sin tapujos, Neymar afirma que los últimos dos años han sido "difíciles" en París: "Vivirá una vida completamente diferente y su familia se sentirá muy bien en Miami. Fue una buena elección. Fueron años difíciles juntos".

¿Por qué? Por ese mal clima que hay entre equipo y afición, aunque esta situación no le empujará a salir: "Hasta ahora nadie me ha dicho, yo estoy quieto. Por más que no haya mucho amor entre la afición y los jugadores, yo estaré ahí. Con amor o sin amor pero con Neymar".

Las expectativas en la capital gala son muy altas, la ansiada Champions no llega y la crispación en la cúpula crece, pero el éxito europeo "no es como la receta de una tarta".

"Los galácticos del Real Madrid no ganaron la Champions. Teníamos un equipo fuerte. Messi, Mbappé y yo somos los mejores del mundo, lo sabemos, pero desgraciadamente no sucedió. Queríamos ganarlo todo pero el fútbol a veces no es justo. No es como la receta de una tarta", ha añadido Neymar.