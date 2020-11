Neymar es una de las grandes estrellas que se unieron a la tendencia de transmitir directos mientras juega a videojuegos con sus amigos. Algo en lo que jugadores como Kun Agüero, Reguilón o Courtois ya son habituales.

Hasta se ha unido a un directo del español Ibai Llanos para jugar al 'Among Us', logrando que el vasco rompiera internet con un récord en su 'streaming'. Sin embargo, la plataforma ha bloqueado al jugador del PSG y, aunque no hay una razón explícita, todo parece apuntar a que se debe a un error que cometió Neymar.

Hace unos meses compartió por error el número de teléfono de su compañero y amigo Richarlison, algo que la plataforma de 'Twich' no permite ya que está prohibido compartir información de terceros.

A pesar de que tanto Neymar como Richarlison se tomaron con humor ese pequeño error, el delantero de PSG estará un tiempo alejado de los directos hasta que la plataforma acabe con este 'ban' temporal.

Entre tanto, le han surgido nuevos problemas al brasileño: el FC Barcelona le exige la devolución de más de 10 millones de euros.