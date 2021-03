La situación por la que atraviesa la Juventus es crítica. Tras ser eliminados en los octavos de final de la Champions League por un heroico Oporto y quedarse apenas sin opciones para la lucha por el 'Scudetto' después de perder contra el modesto Benevento, muchos auguran cambios profundos en la 'Vecchia Signora'.

Sin embargo, en plena tormenta de críticas, Pavel Nedved, vicepresidente de la Juventus, ha salido al paso para desmentir los rumores que apuntan a la salida de Cristiano Ronaldo y Andrea Pirlo de la entidad de Turín.

"Ronaldo no puede ser tocado por mí, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2022 y se quedará. Entonces veremos qué pasa después", explica sobre el punta luso, al que no cierra la puerta de cara a 2022, cuando será libre para negociar con el club que quiera.

"Cristiano tanto a nivel técnico como de imagen nos ha dado un impulso hacia el Olimpo del fútbol. A nivel técnico no se puede decir nada. Ha marcado más de 100 goles en 120 partidos, nos ha arrastrado a la Champions League, podemos criticarlo porque todos estamos abiertos a las críticas y tenemos que aceptar las críticas cuando nos equivocamos. Pero cuestionar sus números y lo que muestra en cada partido, para mí no es justo. Es un chico muy sencillo, aunque desde fuera no lo parezca. Estudiarán su cuerpo y su carrera, es el prototipo de un jugador moderno que con un talento inmenso y mucho trabajo ha conseguido goles increíbles", ha añadido.

En cuanto al exfutbolista italiano y actual entrenador de la Juve, Andrea Pirlo, el Balón de Oro asegura que el técnico continuará en el cuadro bianconero de cara a la próxima temporada para continuar el proyecto que arrancó hace unos meses en el club transalpino.

"Pirlo es y será el entrenador de la Juventus al 100%. Casamos un proyecto con Andrea, sabiendo las dificultades que habría. Queríamos hacer algo más pero no lo logramos, las dificultades estaban previstas. Tenemos un nuevo entrenador. con una plantilla muy rejuvenecida disponible. Estamos muy tranquilos, en el camino que queríamos y mantenemos este camino. Tiene todo para convertirse en un gran entrenador", ha señalado Nedved.