El fútbol amateur se ha topado con una desgracia este fin de semana que involucraba a tres menores de edad que han perdido la vida en un accidente de coche cuando se dirigían a ver un partido de la cuarta división catalana.

Todo sucedió a las 4 de la tarde del domingo en en el kilómetro 1 de la carretera TV-3022 en El Perelló, Tarragona. El vehículo se salió de la vía y cayó por un barranco justo antes de incendiarse.

Según el 'Servei Catalá de Transit' dentro del coche se encontraban tres jugadores del CF Camarles (equipo de fútbol base catalán) que han fallecido, además del conductor, de 19 años, que permanece hospitalizado en estado crítico en el hospital Vall d’He ron en Barcelona.

No hi ha paraules per descriure la pèrdua de vides a la carretera. El @Govern i el país sencer estem al costat de les famílies i amb tot el municipi de Camarles. pic.twitter.com/zomt9aQXbL