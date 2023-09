Día de luto para el fútbol inglés tras la muerte repentina de la jugadora Maddy Cusack con apenas 27 años de edad.

La británica, que llevaba en el Sheffield United desde 2019, era toda una leyenda del club desde que se coronó como la primera futbolista en alcanzar los 100 partidos con el histórico equipo.

EL propio Sheffield ha sido quien ha comunicado la triste noticia a través de un comunicado emitido en sus redes sociales.

"El Sheffield United Football Club está devastado al comunicar la triste noticia del fallecimiento de Maddy Cusack. Maddy, jugadora del equipo femenino desde 2019 y ejecutiva de marketing del club, falleció el miércoles", reza el texto.

"Jugadora respetada, Maddy, de 27 años, alcanzó la temporada pasada el hito de los 100 partidos con el Sheffield United. Además, era una valiosa compañera en las oficinas de Bramall Lane, pasando de la Sheffield United Community Foundation al club en 2021 para ayudar a comercializar todas las áreas de los Blades", añade.

A su vez, la Federación inglesa, en palabras de su directora de fútbol femenino, Sue Campbell, ha lamentado la triste noticia.

"Estamos todos devastados al enterarnos del fallecimiento de Maddy Cusack. En nombre de la FA, 'las Leonas', la Superliga Femenina y el campeonato femenino, nuestros pensamientos y más sentido pésame están con la familia, amigos y compañeros de equipo", ha señalado.

