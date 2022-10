El Real Betis venció a la Roma como visitante en uno de los partidos más exigentes hasta la fecha para el equipo de Manuel Pellegrini. El conjunto andaluz remontó el tanto inicial de Paulo Dybala de penalti con un gol de Guido Rodríguez y otro de Luiz Henrique en los minutos finales. A pesar de que el equipo de José Mourinho cayó derrotado, el portugués tuvo buenas palabras para Joaquín.

"Si uno de fuera no lo sabe no puede pensar que tiene 41 años. Estos jugadores que siguen, como él o Ibrahimovic, siguen por amor al fútbol. No es un euro más o menos, es amor al fútbol. Tengo mucho respeto por él", comenta Mourinho, en unas palabras de admiración hacia el veterano futbolista.

La admiración entre ambos es tal, que cuando Joaquín salió sustituido en el minuto 60 por Rodri, Mourinho fue hacia él y ambos se abrazaron. "Es una admiración mutua. Cada vez que coincidimos es una admiración muy bonita. Es para estar orgulloso", comenta Joaquín en 'COPE'.

"Los que seguimos lo hacemos por amor a lo que sentimos, en mi caso por el Betis. Cuando empecé me quiso para el Chelsea, pero era muy joven y con poca experiencia. En todo momento fue respetuoso con mi decisión. Me ha dado la enhorabuena porque sigo manteniendo esa calidad. Personalmente es muy bonito", añade.

El Betis es líder de su grupo con nueve puntos, llevando pleno de victorias en tres partidos. Por su parte, la Roma de Mourinho es tercera con tres puntos y ahora mismo se iría a la Conference League.