José Mourinho es uno de los entrenadores más exitosos de la historia del fútbol. El técnico portugués ha ganado 25 títulos en su carrera en los banquillos de los mejores clubes del Europa. Sin embargo, Mourinho aún no ha dado el paso a entrenar a una selección nacional. Y ofertas no le han faltado. De momento entrenará a la Roma la temporada que viene.

En una entrevista en el 'Late Show' de James Corden, 'The Special One' ha desvelado que le llegó una propuesta para entrenar a su país cuando dirigía al Madrid. Un proyecto con el que 'Mou' asegura que no estaba preparado, pero que está en sus planes de futuro.

"Cuando estaba en el Real Madrid, me ofrecieron dirigir a Portugal. Fue una oferta loca por un trabajo a tiempo parcial. También me ofrecieron entrenar a Inglaterra cuando dejé el Chelsea, pero me di cuenta de que era demasiado pronto. Es el tipo de trabajo que creo que disfrutaré más adelante", cuenta el entrenador de la Roma, que también habló de sus favoritos de cara a la Eurocopa.

"Inglaterra puede ganar la Eurocopa, pero veo que Francia tiene una plantilla increíble. Aparte de eso, no veo un equipo que sea mejor que los demás", afirma el entrenador luso, que tuvo tiempo para mostrar su lado más personal y demostrar que su pasión por el deporte va más allá del fútbol.

"Soy un tipo muy complicado. Estoy totalmente absorto en los deportes. Seré adicto a los Juegos Olímpicos. Soy adicto a la F1, soy adicto al tenis. Hay un deporte que todavía no entiendo, el cricket. Cuando trabajaba para Sir Bobby Robson, no podía entender cuánto amaba ese deporte, porque yo no lo entendía," comenta Mourinho, que también dio a conocer su lado más personal.

"Mi comida favorita es la carne a pesar de que soy de un pueblo de pescadores. Mis cantantes favoritos son Bryan Adams, Bruce Springsteen y U2. ¿La ciudad que amo? Setúbal, mi ciudad", dice el técnico portugués.