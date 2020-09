El culebrón de Gareth Bale terminó con su cesión al Tottenham Hotspur, equipo donde militó antes de fichar por el Real Madrid en el verano de 2013. La afición del conjunto inglés se ha mostrado emocionada por su regreso.

También José Mourinho. "No he hablado con Zinedine pero creo que está feliz de que se haya ido y yo estoy feliz de que esté aquí", ha afirmado este miércoles en sala de prensa.

"Gareth es feliz de estar aquí. Ojalá al final de la temporada estemos todos felices y se pueda quedar con nosotros. Está muy feliz y la felicidad es muy importante en la vida, en el fútbol. Yo lo siento así en mi propia experiencia", ha señalado.

El futbolista ha llegado con molestias y no debutará en los próximos días: "Por supuesto que él no va a intentar jugar todavía. Vamos a tardar un poquito más, pero la manera que está trabajando con los médicos me hace pensar que cuando lo tengamos será el jugador que él es".

Al Tottenham también ha llegado Sergio Reguilón, que el pasado curso estuvo cedido en el Sevilla. El lateral todavía no está inscrito en la lista de la UEFA, por lo que no debutará este jueves: "Sabíamos que no estaría listo para este partido, así que mantenemos la misma lista de la ronda anterior".