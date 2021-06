Álvaro Morata está viviendo un momento muy complicado en la selección española. Más allá de las críticas por su fútbol, el delantero ha desvelado las amenazas que está recibiendo tanto él como su familia.

"He recibido amenazas e insultos a mi familia, me llegaron a decir que ojalá se mueran mis hijos. Tuve que dejar mi móvil en otra habitación. Me molesta que se hayan metido con mi mujer y mis hijos, que iban a Sevilla con la camiseta de la selección", afirmó en una entrevista a 'El Partidazo' de Cope.

"Quizá no he hecho mi trabajo como debería. Entiendo que se me critique porque no he metido gol, pero ojalá la gente se pusiera en el lugar de lo que es recibir amenazas, que te digan que se mueran tus hijos... cuando pasa alguna tragedia dirían este es buen chaval...", expresó.

Además, el 7 recordó el penalti fallado ante Eslovaquia y desveló cómo se decidió el lanzador: "Yo vi que nadie cogía el balón, lo cogí yo y lo tiré. Miré a ver si alguien quería... tiré yo y fallé".

El atacante de la Juventus también se refirió a los pitos que se han escuchado en La Cartuja: "La gente me pita porque es lo que escucha, pero yo lo doy todo. Doy la vida por la selección. Cada cosa que digo o no digo es interpretada... Ojalá la gente se pusiera más en mi piel".

La selección española también es un equipo con estrellas, según defendió Morata. Y citó a algunos de sus compañeros: Jordi Alba , Koke o Gerard Moreno. Y, para cerrar, negó que el equipo de Luis Enrique esté un peldaño por debajo de otros: "No creo que estemos un peldaño por debajo de Alemania, Francia o Portugal. Tampoco tenemos que pensar que somos mejores que nadie. Firmo no jugar más, ni marcar, y ser campeones de Europa".