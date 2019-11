Mejor noticia imposible la que llega desde el Bolonia. Sinisa Mihajlovic, que anunció el 13 de julio que padecía leucemia, ha comparecido de nuevo frente a la prensa para anunciar que, tras someterse a un trasplante de médula, está recuperado. "La última vez que hablé fue para anunciar mi enfermedad", comentó.

"He conocido a gente maravillosa en estos cuatro meses y les quiero agradecer todo. Me sentí protegido. La afición del Bolonia me trató como a un hijo. El agradecimiento más grande es para mi familia, mi hermano, mi madre y mis hijos. Y para mi mujer. Quizá ella sea la única que tiene más pelotas que yo, la quiero", dijo.

Mihajlovic reconoce que no es un "heroe". "Soy un hombre con carácter y fuerte, que nunca se rinde, pero un hombre con todas sus debilidades. Solo quería tomar el aire y no podía hacerlo. Estaba solo, encerrado en un hospital", cuenta.

"Todavía estoy aquí, y lo seguiré estando", cerró Mihajlovic, que tuvo palabras para sus jugadores cuando entraron a su rueda de prensa: "¿No tenían que estar entrenando? Toda excusa es buena para no hacerlo".

"Dietro un grande uomo, c'è sempre una grande donna" 💑 La dedica di #Mihajlovic a sua moglie, è qualcosa di indescrivibile ❤🙌⚽ pic.twitter.com/1S46BVELSW — Eurosport IT (@Eurosport_IT) November 30, 2019

Con todo, el equipo médico ha pedido "más tiempo" para que no haya complicaciones tras el trasplante y que así se recupere por completo.