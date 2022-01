Lionel Messi hace apenas cuatro meses que pisó tierras parisinas tras su fichaje por el PSG, pero a día de hoy, ya se elucubra con su salida hacia la MLS.

Según la información del 'Mirror', el crack argentino podría llegar en 2023, cuando finaliza su contrato con el club parisino, al Inter Miami de David Beckham, que sueña con su llegada.

No es la primera vez que se desatan los rumores de que Messi vería con buenos ojos terminar su carrera en Estados Unidos, también se habló en otros momentos del New York City.

"Yo siempre tuve la ilusión de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de vivir lo que es esa liga, lo que es la vida allí. Me gustaría, después, si pasa o no, no lo sé", reconocía hace unos meses.

Una ventaja para el argentino es que ya cuenta con una propiedad en Miami, y David Beckham siempre ha dejado claro que estaría deseando contar con una de las grandes estrellas del mundo del fútbol como es el rosarino.

Cabe destacar que es las últimas semanas también ha sonado mucho la llegada de uno de sus mejores amigos al Inter Miami, Luis Suárez, que finaliza su contrato con el Atlético de Madrid el próximo verano.