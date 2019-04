Messi asegura que dejará la 'Albiceleste' si no gana el Mundial: "No queda otra"

NO OLVIDA LAS CRÍTICAS DE LOS MEDIOS ARGENTINOS

Leo Messi no olvida las críticas que ha sufrido por parte de la prensa argentina tras haber llegado a tres finales y no haber logrado levantar un título con Argentina. Leo sabe que si no gana el Mundial en Rusia dirá adiós a su carrera en la 'Albiceleste'. Informa Jugones.