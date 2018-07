Al Atlético se le complica Gelson al no llegar a un acuerdo con el Sporting: "No damos al jugador por perdido"

El Atlético ya tiene en su haber a Lemar, a Rodri y a Adán, pero quiere más... a poco coste, eso sí. Los rojiblancos están peinando el mercado y están muy cerca de cerrar a Jonny, del Celta, pero los fichajes de Gelson y de un delantero, que bien podría ser Giroud o bien Kalinic, parece que se pueden enquistar. Sobre todo el del extremo portugués del Sporting.

Y es que el club de Lisboa no tiene intención de dejar marchar al jugador así como así. "No damos por perdido al futbolista. Entendemos que se deben dar soluciones y llegar a acuerdos, pero no de esta manera", dijo José de Souza Cintra, su presidente, en declaraciones a CMTV.

El máximo mandatario de los lusos acusó al entorno del jugador: "Está siendo mal aconsejado. Últimamente tiene la cabeza en otras cosas".