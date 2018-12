El mensaje premonitorio de Varane a Modric tras la final del Mundial de Rusia

Luka Modric ha hablado con el medio 'Telefoot', donde ha elogiado a dos de sus compañeros franceses en el Real Madrid: Varane y Benzema. Sobre el central, afirma que es "de los mejores del mundo" y revela lo que le dijo después de la final del Mundial que Francia ganó a Croacia.

"Me felicitó por ganar el Balón de Oro, no estaba triste por no ganarlo. Hace poco me recordó lo que me dijo en la final del Mundial, cuando me dijo que, con un poco de suerte, iba a ganar el Balón de Oro", desvela Modric.

Además, afirma que Benzema es "una gran persona y un goleador", lamentando que la gente "no se dé cuenta de lo bueno que es": "Su trabajo es de gran importancia en el Real Madrid".