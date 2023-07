La plantilla del París Saint-Germain se encontraba al completo por primera vez esta semana tras la incorporación de todos los jugadores que fueron internacionales en el último parón de selecciones, entre ellos Kylian Mbappé.

Antes del entrenamiento y tras un gesto en honor a Sergio Rico, el presidente del club parisino, Nasser Al-Khelaïfi, realizó un discurso de 15 minutos delante de toda la plantilla. Juanfe Sanz, periodista de 'El Chiringuito', ha revelado lo que el dirigente catarí ha comentado a la plantilla.

"Nadie está por encima de la institución, tampoco yo, y el que no quiera jugar por el escudo o no lo respete no debería estar aquí", afirmó a la plantilla mientras sigue el revuelo por el 'caso Mbappé'.

"El club ha construido las mejores instalaciones del mundo (Poissy) para que los jugadores prosperen, ahora no hay excusas. No os va a faltar nada. Nos tenemos que concentrar en rendir y luego vendrán los resultados. Podemos hacer un gran fútbol y los jugadores tienen que corresponder a los aficionados y al club que les apoya", añadió.

Por último, fue claro respecto al poder que va a tener Luis Enrique sobre la plantilla: "Quiero dar la bienvenida al nuevo entrenador y a los nuevos jugadores lo primero. Es importante que os diga que el míster tiene la libertad para hacer lo que quiera, él decide".