Pep Guardiola está cerca de ganar su quinta Premier League con el Manchester City. Sin embargo, esta temporada han tenido en frente a un duro competidor, el Arsenal.

El club entrenado por Mikel Arteta por momentos parecía que iba a conseguir ser el campeón, pero los 'gunners' se cayeron en la etapa decisiva de la temporada. Tras el duelo decisivo de la semana pasada en el que el Manchester City goleó 4-1 al Arsenal, el título parece decantado.

A pesar de todo, Pep quiso alabar el esfuerzo de sus rivales al más puro estilo Guardiola: "Visto en perspectiva, ya han logrado clasificarse para la Champions League después de siete años", dijo en 'Football Daily'.

"Igual su estado de ánimo es un poco bajo, pero después de siete años lograron el título más importante de la temporada para su club: jugar la Champions la próxima temporada", añadió.

Esas palabra no habrán sentado muy bien en las gradas del Etihad, pero el técnico catalán siguió continúo con su línea del 'halago': "Financieramente es prestigioso, también de cara a nuevos fichajes... Por muchas razones es el título más importante y con diferencia", explicó.

🗣️ "After the seven years they won the most important title of the season for the club, to qualify for the Champions League."

Pep Guardiola says Arsenal fans should be happy with achieving a top four finish before the season has finished pic.twitter.com/hHld5qeeiV