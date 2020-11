La fotografía de Leopoldo Luque, médico de Diego Armando Maradona, y 'El Pelusa' tras la operación, no habría sentado bien a la familia del exfutbolista argentino, que falleció este miércoles en su domicilio de Tigre tras un parón cardiaco.

Y Luque, a través del medio 'Clarin', ha pedido disculpas por publicar la mencionada imagen: "Primero quiero ofrecer disculpas a quienes se sintieron ofendidos. Jamás tuve la intención de generar algún tipo de conflicto".

"Pensé que era una imagen que iba a borrar la otra que había dejado Diego el día del partido contra Patronato. Porque realmente está fantástico ahora. Pensé que esa foto iba a tener una aceptación muy buena de parte de todos, pero no fue tan así. Entonces ofrezco disculpas a quienes se sintieron ofendidos, criticaron o creyeron que la foto no era apropiada", continúa.

"En segundo lugar, la foto fue consensuada con Diego. Quiero aclarar que no fue una decisión mía. No fue algo que decidí por mi cuenta. Obvio que nunca medí la magnitud de la foto, la dimensión que iba a tener. Tengo muchas fotos con Diego. Me pide más de las que le pido yo a él. Desde ya que él lo hace en un acto de agradecimiento. Cuando yo tengo un gesto médico o profesional, siempre dice 'vení, sacame una foto con el tordo'", sentencia Luque.

'El Pelusa' falleció de una "insuficiencia cardiaca aguda", según la primera autopsia realizada. "Un paciente con una miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardiaca congestiva crónica que generó un edema agudo de pulmón", continúa el parte médico.