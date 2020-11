La muerte de Diego Armando Maradona deja al pueblo argentino sin su 'D10S'. Todo el país se echó a las calles tras salir a la luz la noticia del fallecimiento del 'Pelusa'. Miles de personas acompañaron al coche fúnebre en su camino a la Casa Rosada, lugar en el que ya se está desarrollando su velatorio con la capilla ardiente del '10'.

Una de las personas que mejor conocían a Diego es Hugo Orlando 'Loco' Gatti. Rivales y amigos, ambos compartieron multitud de momentos y anécdotas.

Durante 'El Chiringuito', Josep Pedrerol llamó a Gatti para saber cómo estaba, y el argentino no pudo ser más franco: "Mal, el país está muerto. Era una muerte anunciada, esto se sabía. Cuando lo daban por muerto, no moría, y en esta última operación decían: 'No, no tiene nada', y zasca, murió. Una gran verdad. Duele, la verdad que duele pero era una muerte anunciada".

"Una semana antes, cuando él enfermó, hablamos del tema de Diego y te dije 'Diego no muere va a salir, siempre sale', pero esta vez no salió. Le falló el corazón y también me dijeron que él últimamente no comía", añadió 'Loco'.

Preguntado por su relación, el exguardameta explicó: "Tuve una relación de un año con él, realmente era chistosa. Siempre lo vi un chico humilde, muy humilde. Y te digo, Josep, nadie quiere irse de la vida y nadie quiere que alguien se muera, pero ahora va a descansar en paz. Toda la vida que él tuvo, por todo lo que hizo en el fútbol, por el mundo que no podía vivir, que cualquier cosa que hacía hacían exageraciones... Yo creo que se quería ir de la vida, no sé porque".

A su vez, Gatti contó los episodios de Maradona con la droga: "El día que lo agarraron en Caballito con la droga y la Policía le dije: '¿Por qué Diego esto?', y dijo: 'Ustedes me hicieron así'. ¿Sabes por qué dijo eso? Porque lo idolatraron tanto, lo hicieron tan Dios... Eso me quedó grabado".

"Es una persona inigualable, en cuanto su popularidad y todo lo que causó fuera del fútbol y dentro de la cancha pero más fuera del fútbol... El mundo, hasta el último día del mundo, hablarán de Maradona, no me cabe duda", señaló el argentino.

Por último, 'Loco' Gatti apuntó, dentro de un discurso muy emotivo, el amor que todo el mundo procesaba hacia Maradona, pero que llegó a volverse en su contra: "Los últimos años le sobraron. Fue un personaje que no podía hacer nada, haga lo que haga no podía hacer nada. Hasta el Papa le dejaba la mano, que quería estar con él. Era una atracción. Él fuera del campo juego tenía una atracción que no tenía nadie. Lo querían, pero también lo han repudiado".