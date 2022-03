Roman Abramovich estaría abierto a salir del Chelsea después de que haya sido elegido como mediador entre Ucrania y Rusia tras la invasión de Vladimir Putin. El El club londinense ya no sería su prioridad y estaría buscando un comprador para el club de fútbol.

Entre los candidatos parece que está ni más ni menos que Conor McGregor, uno de los luchadores de UFC más mediáticos del mundo. Esto no es ningún rumor. Porque él mismo ha hablado de sus intenciones de hacerse con el Chelsea... aunque no lo haría en solitario.

Porque es el multimillonario Hansjörg Wyss quien llegaría como presidente del equipo junto a varios inversores entre los que se encontraría McGregor. Esto ha declarado el suizo: "Lo que seguro que no voy a hacer es meterme en algo como esto solo. Si compro el Chelsea, será con un consorcio de seis o siete inversores".

"Abramovich está intentando vender sus activos en Inglaterra y también quiere deshacerse rápidamente del Chelsea. El martes, tres personas y yo recibimos un oferta para comprar el club. Ahora tengo que esperar cuatro o cinco días. Abramovich pide demasiado y el Chelsea le debe 2.000 millones, pero no tienen dinero para pagarle", ha desvelado.

McGregor, coincidiendo con estas informaciones, ha revolucionado las redes sociales con un tuit mencionando al Chelsea. "Vamos a comprarlo", ha dicho el campeón de peso pluma y peso ligero en UFC.

I wish to explore this. @ChelseaFC pic.twitter.com/ABEjjCqhD7