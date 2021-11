Kylian Mbappé ya no se esconde. Como Pulgarcito, el francés va dejando miguitas de su futuro y para nada huye hablar de su sueño, jugar en el Real Madrid. Tras endosarle un 'póker' a Kazajistán en la victoria de Francia por 8-0, el delantero galo habló de los "grandes desafíos" que se vienen.

"¿Mi futuro? No sé. Ya he dicho que he pasado cinco años extraordinarios aquí, he disfrutado de cada momento y lo sigo haciendo. Ahora van a venir grandes cosas, grandes desafíos, ya lo he dicho antes", explicó en una entrevista pospartido para 'TNT'.

Paralelamente, en otra cita con los medios, la estrella del París Saint-Germain fue más allá y habló de los malos momentos que atravesó el pasado verano, pero que le han hecho "más fuerte".

"Lo que me sucedió este verano me ha moldeado: un golpe tras otro, fallar el penalti decisivo, mi fichaje fallido... todo eso te pone a prueba y he respondido de la mejor manera posible: me ha hecho más fuerte", señaló para 'Téléfoot'.

Mbappé fue más allá y habló directamente de su fichaje frustrado por el Real Madrid: "Hablar de mi fichaje fallido (por el Real Madrid) en octubre, después de todos los falsos rumores y las mentiras, me ayudó. Estoy mucho mejor físicamente, mucho más contento con mi vida y eso me ayuda a hacer grandes partidos".

El próximo 1 de enero de 2022 el ariete podrá negociar con el conjunto blanco su fichaje como agente libre. Mbappé solo piensa en blanco... y en el 1 de julio. Tic, tac...