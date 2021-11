Kylian Mpappé está ante una temporada en la que, tras la misma, podría tener un cambio de aires. Podría cambiar París por Madrid y el PSG por un Real que ya trató de hacerse con él este pasado verano y que, en 2022, podría fichar al francés gratis al acabar contrato. Tras exhibirse con Francia ante Kazajistán, el galo habló a los micrófonos de TNT Brasil.

Y mucho ojo con lo que dijo y con cómo lo dijo, empleando ciertas palabras con clara referencia temporal para hablar de si se queda o de si no se queda en París.

"Estoy aquí. Todavía estoy aquí. Esta temporada estoy aquí", afirmó Mbappé.

No solo fue ese detalle el que dejó Kylian, quien también usó ciertos tiempos pasados para hablar del PSG.

"He pasado cinco años extraordinarios, he aprovechado cada instante y lo sigo haciendo. Ahora vienen grandes desafíos. Ya he hablado de eso", afirmó.

Mbappé, gran estrella ante Kazajistán, reconoció que es "feliz tanto en el campo como en lo personal".

