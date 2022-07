Tras no conseguir clasificar a la U.D. Las Palmas para la fase final del playoff de ascenso a Primera División, Jesé Rodríguez ha hecho las maletas con dirección a Turquía para fichar por el Ankaragücü.

Repasando su trayectoria en una entrevista en la 'Ser', al canterano del Real Madrid le preguntaron por el 'caso Mbappé' y su rocambolesco final.

Según el canario, la decisión del francés le sorprendió "muchísimo" ya que le había dicho que algún día jugaría en el Madrid, pero la achaca a presiones externas.

"Me sorprendió muchísimo. Ten en cuenta que él me dijo que venía cuando yo estaba allí. No sé por qué no vino, creo que no vino por una presión fuera del fútbol, por un tema político de la gente de Francia", ha explicado.

"Creo que le llamó gente que no se tiene que meter en esas cosas. Si tú tienes la decisión tomada y es para mejor, porque puede ser mejor para lo deportivo o para lo económico, yo vendría al Madrid, pero él toma la decisión que considera", ha añadido.

Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, Nasser Al-Khelaifi, Leonardo, Catar, compañeros de equipo, amigos, familiares... todos opinaron y presionaron a Mbappé, que finalmente optó por quedarse en su país y rechazar al Real Madrid, su "sueño".