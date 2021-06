"Tengo que tomar la decisión correcta y es difícil". Habla Kylian Mbappé abiertamente sobre su futuro, a falta de un año para que finalice su contrato con el Paris Saint-Germain. Y su intención, como ya adelantó Josep Pedrerol en 'El Chiringuito', es no renovar su contrato.

El galo ha revolucionado el mundo del fútbol con sus palabras en una entrevista a 'France Football' en medio de la concentración con la selección francesa de cara a la Eurocopa, que arrancó este viernes.

"Estoy en un lugar que me gusta, donde me siento bien, ¿pero es este el mejor sitio para mí? Todavía no tengo la respuesta...", ha expresado el futbolista pretendido por el Real Madrid.

"El PSG entiende mis peticiones porque saben que no voy a hacer ningún movimiento traicionero. Ser un gran jugador es también saber hacer las cosas de una manera limpia y con clase fuera del campo", continúa explicando el delantero.

En la selección francesa Mbappé no se separa de Karim Benzema, estrella del conjunto blanco, que tampoco escondió hace días su intención de jugar de blanco con Mbappé. Francia asusta con su delantera para esta Eurocopa. Además de Mbappé y Benzema, al tridente atacante hay que añadirle a Antoine Griezmann.