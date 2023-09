Ídolo de Cristiano Ronaldo desde muy pequeño (prueba es la mítica foto de su cuarto estampado con fotos del portugués), Kylian Mbappé ha tenido la suerte de compartir vestuario durante dos temporadas con Leo Messi.

Analizando la figura de las dos leyendas en un directo, el francés explicó que siempre ha sido un fiel seguidor del luso, lo que le impedía disfrutar al 100% del argentino.

"Amo a Cristiano y era un gran fanático de él cuando era joven, pero empecé a aprender que Messi es muy bueno", ha explicado Mbappé.

Kylian creció, comenzó a apreciar el juego de Leo... pero no se decide por ninguno: "Cuando eres un enorme aficionado de Cristiano, no puedes ver lo bueno que es Messi, porque lo amas a él. Pero crecí y me gustan los dos".