En El Bosque de la ciudad de La Plata, 'El Pelusa' fue presentado como el nuevo entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata ante más de 20.000 personas. El feudo del 'Lobo' se vistió de gala para recibir al campeón del mundo en México, ataviándose con guirnaldas azules y blancas, mensajes al '10' y espectaculares inflables.

"¿Cómo puedo explicar las sensaciones? Me puse a llorar porque no tenía palabras, no me esperaba esto", afirmó Diego Maradona entre lágrimas y totalmente roto.

"Ustedes son los que nos van a dar el empujón para ganar los partidos, ¡y los vamos a ganar!", explicó Maradona arengando a las masas para revertir la situación actual del club (colista en la Superliga), espetando un grito final que decía "volveremos, volveremos otra vez".

"Muchas gracias a los hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata por las emociones que me hicieron vivir hoy. No se puede describir con palabras. Y quiero agradecerles también, de corazón, por todos sus mensajes de apoyo y aliento. Un abrazo grande a todos!!!", escribió el '10' en su perfil de Facebook, agradeciendo a los aficionados argentinos el caluroso recibimiento.