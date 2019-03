Maradona: "¿En Nápoles por dinero? Escupo en la cara del periodista que hablo de eso"

El exjugador argentino Diego Armando Maradona negó de forma tajante que haya pedido dinero por recibir la ciudadanía honorífica de Nápoles (sur de Italia) y subrayó que cuando le propusieron participar en el evento aceptó inmediatamente.

Maradona opinó en rueda de prensa que la sociedad es esclava del dinero y arremetió contra quiénes le acusaron de pedir 230.000 euros por participar en el evento de este miércoles en la plaza del Plebiscito de Nápoles.

"Juro sobre mi madre, que me mira desde el cielo, que a mí nadie me ha hablado de dinero. Nadie. Cuando me propusieron la ciudadanía acepté inmediatamente ¿Por qué siempre hay que pedir dinero? Para mí no es así", afirmó.

"Seguro que quién piensa eso está mal de la cabeza, muy mal. Dinero, dinero, dinero. Me gustaría tener un mano a mano con él que habló de los 230.000 euros que gané, o 450.000 euros, para escupirle en la cara", sentenció.

La leyenda argentina defendió sus valores y dijo que percibió que tendría una relación particular con la ciudad de Nápoles desde el primer momento.

"Hoy soy un ciudadano napolitano, pero la ciudadanía de Nápoles ya la tenía desde el primer día en el que llevé la camiseta número diez de este club (...) La llevo en el corazón desde hace mucho tiempo", aseguró.

En la rueda de prensa, Maradona habló también de las constantes comparaciones con su compatriota Lionel Messi y pidió que se le deje tranquilo al futbolista del Barcelona, agregando que la gente se dará cuenta en un futuro de la "grandísima carrera" que hizo.

El "Pibe de Oro" manifestó además su disponibilidad para reunirse con el presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, para hablar de una eventual futura colaboración e insistió en la estrecha relación que tiene con la gente napolitana.

También hubo tiempo para reanudar el debate sobre si es oportuno que la camiseta número 10 del Nápoles, que ha sido retirada en honor al argentino, pueda volver a ser disponible para los actuales futbolistas. En concreto, Maradona fue preguntado sobre si considera que Lorenzo Insigne está listo para ser su heredero y contestó: "Si marca más goles que yo, que la lleve", provocando las risas de los presentes.