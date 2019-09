Diego Armando Maradona, tras su periplo en México al frente del Dorados, y mientras que afronta la recta final de la recuperación de la operación de rodilla a la que se sometió, negó que se haya cerrado su fichaje como nuevo entrenador del Gimnasia y Esgrima La Plata, aclarando que "todavía" no se ha reunido con ningún directivo del club argentino.

"Hola a todos, quiero aclararles que yo no recibí, ni rechacé, ninguna propuesta de equipos argentinos, como andan diciendo. No tuve contacto oficial con ningún club. Estoy bien de salud y por supuesto que sería un honor para mí dirigir en mi país. Siempre me gustaron los desafíos. ¡Le mando un abrazo a todos!", explicaba el '10' en su primera publicación en Instagram.

Posteriormente, el campeón del mundo con Argentina en México 1986 compartía una publicación de un medio que confirmaba su fichaje por el club bonaerense, aclarando que no había aún nada cerrado en torno a su futuro como entrenador.

"Muchachos, me parece que jugar con la ilusión de los hinchas, no está bien. Yo todavía no me reuní con nadie, OK? Les mando un abrazo!!!", afirmó 'El Pelusa'.

A su vez, su abogado y agente, Matías Morla, subió un vídeo a su perfil en redes sociales en el que se ve al Maradona más ininteligible hablando sobre su recuperación de la operación en la rodilla y sobre sus expectativas profesionales.

"Queremos aclarar que estoy operado desde hace muy poco. La gente de Gimnasia... ya tuve contacto con ellos... ahora yo no hablé con nadie. Dicen que no me puedo mover, mirá, mirá. ¿Estoy para dirigir o no?", añadió Maradona, que dio unos pasos ante la cámara para mostrar que puede, al menos, caminar tras la operación a la que se sometió el 24 de julio.

El vídeo concluye con Maradona golpeándose el pecho con el puño y enviándole un mensaje a los hinchas del Gimnasia. "A toda la gente del Lobo la llevo acá", afirmó. El equipo argentino es último en la Superliga con un solo punto en cinco partidos, ¿podrá Diego revertir la situación?